(Di lunedì 30 gennaio 2023) Incontri fino a pochi giorni prima del blitz. In molti dagli inquirenti per paura di essere coinvolti. Nell'ultimo covo del boss 5 diversi documenti di identità, intestati ad altrettante persone

... Sono un dj di 43 anni,della musica, mi godo la vita e mi ... La scintilla per me è stata'accettazione, il desiderio di ... il brano che non può mai mancare in un set e la vostra 'arma'......una donna che frequentava anche la precedente residenza...'edificio è stato indicato dal titolare della ditta di traslochi ...certezza che nella vita di Messina Denaro esistesse un'. Ma ...

L’amante segreta di Messina Denaro: «Ci siamo visti, non sapevo fosse lui» Corriere della Sera

Si cerca l'amante di Messina Denaro: il mistero degli abiti da donna ... Fanpage.it

La vita "segreta" di Matteo Messina Denaro: i vestiti da donna nel ... Open

Pubblicate le lettere che svelano l’identità dell’amante segreta di Puccini: era una giovane donna di Cossato La Stampa