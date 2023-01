Lakers-Celtics | il fallo della discordia | polemica in NBA VIDEO

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un attimo finale che potrebbe rimanere protagonista delle scene sportive statunitensi per moltissimi settimane. La sorpresa è apparsa in coda alla partitadel campionato di NBA, il torneopalla a spicchi più spettacolare e competitivo del mondo. Durante l’ultimo possesso, con il punteggio fisso sul 105-105, LeBron James ha subito unevidentissimo da Jayson Tatum che non ha permesso al fenomeno di siglare il punto decisivo per Los Angeles. Purtroppo per l’alfiere dei gialloviola, però, la terna arbitrale non ha concesso l’infrazione scatenando l’ira dei cestistisquadra di casa., le reazioni furenti del team di Los Angeles (Credit foto – Sky Sport)“Avete visto la mia reazione in campo – ha detto Lebron James –. È ...