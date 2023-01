La vendetta è già iniziata | Roman Reigns a Solo Sikoa | “Siamo in guerra”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 30 gennaio 2023), da quando detiene i titoli massimi della WWE, ha dominato tutti i suoi avversari, a prescindere da chi fossero, grazie alla sua Bloodline. Ma come abbiamo visto alla Royal Rumble, stavolta i problemi sono all’interno della stable.ha difeso con successo il suo Undisputed WWE Universal Championship contro Kevin Owens, e dopo la fine dell’incontro, il Tribal Chief ha ordinato a Sami Zayn di colpire l’ormai inerme KO con una sedia. Zayn ha invece traditoe lo ha colpito alle spalle, scatenando la veemente reazione della Bloodline, ad eccezione di Jey Uso, che se ne è andato, a quanto pare, definitivamente. Mentre i restanti membri della Bloodline lasciavano il ring,ha detto a“We’re at war now ...