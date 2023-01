La Ternana Femminile vince a San Marino | 4-2 per le rossoverdi il risultato finale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) SanAcademy (4-3-3): Oliveri; Micciarelli (33’st Montalti), Baldini, Bertolotti (25’st Tamburini), Menin; Brambilla, Zito, Bolognini (4’st Marengoni); Ladu, Barbieri, Gallina. A disp.: Montanari, Larenza, Fancellu, Accornero, Prinzivalli. All.: Giulia Domenichini(4-4-2): De Bona; Pacioni, Di Criscio (K, 27’st Capitanelli), Massimino, Vigliucci (43’st Imprezzabile); Lombardo ( 40’st Pontes), Fusar Poli, Corazzi, Labate; Salvatori Rinaldi (40’st Santoro), Spyridonidou (27’st Tarantino) A disp.: Sacco, Ghioc. All.: Fabio Melillo Arbitro: Mazzoni di Prato (Piccinini/Raschiatore) Marcatrici: 12’pt aut. Olivieri (T.), 24’pt Spyridonidou (T.), 39’pt aut. Lombardo (S.), 6’st Menin (S.), 20’st Fusar Poli (T.), 24’st Massimino (T.) Ammonite: Baldini (S.), Massimino (T.) Recuperi: 1/5 Fonte articolo e foto:calcio.com ...

... divise per categoria, a partire dalla serie B con Perugia e, passando dalla Lega Pro con ... è peraltro presente anche una sezione delicata al calciononché al calcio giovanile con ...Classifica serie B dopo 14 giornate: Lazio 35; Napoli 33; Cittadella,e Mozzecane 32; Cesena 29; Brescia 24; Verona 23; Ravenna 19; San Marino 18; Genoa 14; Arezzo 13; Tavagnacco e Torres 11; ...

Successo esterno per le rossoverdi di Mister Melillo sul campo del San Marino. A segno Spyridonidou , Fusar Poli e Massimino oltre all'autorete di Olivieri che ha sbloccato il risultato. Con questa vi ...Chiusura di girone d'andata con l'amaro in bocca per la squadra di Colantuono, fermata sul pari in terra sarda con il risultato di 1 a 1. Primo posto a tre punti, ma con le granata in terza posizione ...