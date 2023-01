La storia della donna che ha ucciso il marito davanti al figlio | «Lo minacciava | volevo proteggerlo | avevo paura»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Romano Fagoni è l’operaio di Nuvolenta in provincia di Bresciadalla moglie Raffaella Ragnoli. Laha inflitto all’uomo sei coltellate. Una gli ha tagliato la carotide. Laha detto agli investigatori di essere «esasperata» dal clima familiare. Che Fagoni avrebbe reso insopportabile. Perché, dopo l’infarto che lo aveva colpito qualche settimana fa, l’uomo era diventato «irascibile e minaccioso». Rimproverava alla famiglia di trascurarlo. La coppia aveva cenato alla pizzeria Tortuga venerdì. Ma nessuno aveva notato contrasti tra i due. Anche se lui aveva perso il lavoro. E si arrabattava con piccoli impieghi quotidiani per sbarcare il lunario. Ilè appassionato di letteratura e tiro con l’arco. E secondo i conoscenti il padre ne parlava sempre in modo orgoglioso. Raffaella Ragnoli e Romano ...