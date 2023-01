(Di lunedì 30 gennaio 2023) Radjaè un nuovo giocatore della. Il club ferrarese ne ha dato annuncio pubblicando su Twitter un video molto particolare, ovvero di una partita al gioco 'Fruit Ninja' in onore del ...

Il club ferrarese ne ha dato annuncio pubblicando su Twitter un video molto particolare, ovvero di una partita al gioco 'Fruit Ninja' in onore del soprannome del belga, che nellavestirà la ...Gollini al Napoli . La società di Aurelio De Laurentiisl'acquisto di Pierluigi Gollini dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto ... La trafila passa per le Giovanili di, ...

La Spal ufficializza l'arrivo di Nainggolan Agenzia ANSA

Nainggolan alla SPAL: arriva l'annuncio ufficiale Goal Italia

SPAL: L'ASCOLI UFFICIALIZZA PROIA – Telestense Telestense

CALCIOMERCATO - Lo Spezia ufficializza il colpo Esposito: arriva ... Eurosport IT

Fetfatzidis torna in Italia: è ufficialmente della Spal Goal Italia

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il centrocampista belga ha firmato un contratto con il club ferrarese. In panchina ritroverà Daniele De Rossi, suo compagno ai tempi in maglia giallorossa ...