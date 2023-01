La Russa alla Corsa per la Memoria a Milano | «Esserci vale più di mille parole» video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Essere qua è di per sè un messaggio,di più di, contro l’antisemitismo e anche contro l’antisionismo, per la vita e l’esistenza di Israele»: lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio Laper laverso il futuro”, a, organizzata domenica per la sesta volta dall’Unione delle comunità ebraiche italiane. La, che ha indossato la maglietta con la scritta Run for mem sotto la giacca ha anche partecipatodellaper qualche metro insieme a Naomi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane e agli altri runner pronti a percorrere i 12 km previsti. LEGGI ANCHE Vauro ...