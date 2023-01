La Roma c’è | ma il Napoli passa nel finale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023)– Big match domenicale per ladi Mourinho, chiamata a compiere un’impresa ai limiti del titanico per uscire indenne dalla tana delsuper capolista. Niente sorprese di formazione per i giallorossi, che scendono in campo con l’undici preannunciato in conferenza stampa. Nel complesso è ottima la partita disputata dalla, sempre sul pezzo a lottare su ogni pallone con la giusta cattiveria, intelligente nel non scoprirsi troppo di fronte al palleggio partenopeo e rapida nel recuperare la sfera dando il via ai contropiedi. Non è stata una partita giocata ad una porta sola, non è stato un fulmine a ciel sereno il goal dell’1-1: laè andata aavendo ben chiaro il tipo di partita che andava fatto. Alla fine dei conti, a consegnare i tre punti alla banda ...