(Di lunedì 30 gennaio 2023) La forza delle piccole e medie imprese risiede nella presenza radicata nel territorio locale. Come è possibile sfruttare questo vantaggio all’interno di uno scenario in costante evoluzione, facendo al contempo fronte alle crisi del nostro tempo?, cofondatore e amministratore delegato di Neosperience, suggerisce di considerare il ruolo strategico delle PMI in Italia su tre poli:: il cliente al centro dell’impresa Uno dei pilastri della transizione digitale è il passaggio da una visione incentrata sul sistema prodotto a una basata sul processo. Tuttavia alle imprese italiane manca un ulteriore tassello. È questo l’insegnamento di Steve Jobs e della sua Apple, una compagnia che ancora oggi affascina nonostante la sua ...

Gli scambi appaiono piuttosto instabili, con i trader divisiun rally di riapertura nella Cina ... come Pil, inflazione,offriranno ulteriori dettagli sul futuro economico della regione. E ...E ancora oggi, soprattuttoi segmenti più maturi, permane una diffusa paura da contagio, mentre ... LAB24digitali, i grafici e le storie Scopri di più Il crollo dei passeggeri ha comportato un ...

La PMI tra innovazione, sostenibilità e competitività: la strategia di Dario Melpignano BergamoNews.it

Cina, Hong Kong in netto rosso, petrolio in calo in attesa del Pmi e della Fed Milano Finanza

Digital export e pmi, la piattaforma per fare business negli Usa CorCom

Welfare aziendale: l’indice PMI certifica la diffusione tra le aziende BuoneNotizie.it

Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -4- Borsa Italiana

Rispetto ai nuovi target europei previsti al 2030, situazione ancora più critica: fuorilegge il 76% delle città per il PM10, l'84% per il PM2.5 e il 61% per l'NO2 ...La stangata ha colpito più le imprese che le famiglie. Se le prime hanno pagato 61,4 miliardi in più, le seconde, invece, “solo”, si fa per dire, 30 miliardi di euro. A dirlo è l’Ufficio studi della C ...