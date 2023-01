La mossa di Zaniolo sul suo profilo Instagram | l’ultima provocazione nella guerra con i tifosi romanisti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È sempre più gelido il rapporto tra Nicolòe il mondo romanista, dopo che l’attaccante ha deciso di eliminare dalla bio del suoogni riferimento alla Roma. Fino a questa mattina sulla pagina dell’account del numero 22 romanista compariva la scritta: «Football player of @officialasroma». Testo sparito a poche ore dall’aggressione subita dada un gruppo digiallorossi fin sotto casa sua. Di provocazioni sui social,nel corso degli ultimi anni è stato un vero e proprio specialista. Già un anno fa aveva alimentato gossip di mercato, quando si era sbizzarrito a piazzare like ai post di giocatori della Juventus. Con non poca disinvoltura l’attaccante si era reso protagonista di un altro episodio nel 2020 che sembrava quasi un’eresia per i ...

...aveva pubblicato un fotomontaggio del murale dedicato a Francesco Totti in zona Rione ... Unainevitabile, visto il clima attorno a lui con i tifosi che in uno striscione lo hanno definito ...vuole il Milan ma può raggiungerlo solo se in queste ore le due squadre dovessero decidere di venirsi incontro. Il tempo passa e più si avvicina il gong più difficile è mettere le mani su un ...

La mossa di Zaniolo sul suo profilo Instagram, l'ultima provocazione ... Open

Mourinho svela cosa dice Zaniolo ogni giorno ai compagni della ... Sport Fanpage

Tiago Pinto: «Il no di Zaniolo ci mette in difficoltà. Cessione Fino a martedì...» Calcio News 24

Pinto e Mourinho (s)parlano, la Roma non vende: il corto circuito ... Calciomercato.com

Milan, Zaniolo a gennaio: la mossa per tornare a volare Sportitalia

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il calciomercato sta per chiudersi. Domani alle ore 20 andrà in archivio la sessione invernale: ecco cosa può succedere ...