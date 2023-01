La Madre Di Nikita Non Ci Sta! Pesanti Accuse Al Gf Vip!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La signora Sabrina,diPelizon, é scesa in campo in difesa della figlia. Tutto alla luce degli ultimi accadimenti al Gf Vip, che hanno visto ladi Onestini e lo stesso Luca, pronunciare frasi orrende contro la Pelizon. La mamma dine ha avute anche per gli autori del reality. Insomma, la signora Sabrina é una vera e propria furia. Ecco il suo sfogo! Ladié una furia: attacco al Gf Vip e alla mamma di OnestiniPelizon continua ad essere una delle grandi protagoniste di questo Grande fratello Vip, nel bene nel male. E’ amatissima dal pubblico ma é anche diventata il bersaglio preferito di Luca Onestini, che non perde occasione per denigrarla e metterla in cattiva luce. A dare man forte a Onestini anche la ...