La Lazio non decolla contro la Fiorentina

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tutto previsto, lafallisce ancora il salto di qualità, si fa bloccare dallasul pari giocando una delle peggiori partite del suo campionato, Apre Casale, pareggio strameritato di Gonzalez. Sarri aveva paura che la squadra fosse scarica, ci aveva visto giusto con i suoi centrocampisti che hanno sofferto la brillantezza degli avversari più riposati. Poco da dire, questo gruppo non riesce a reggere fisicamente gare ravvicinate soprattutto nei suoi giocatori di maggiore qualità. Non cambia Sarri, a cinque giorni dal pokeril Milan, fiducia agli undici che hanno battuto i campioni d'Italia. Lazzari va ancora in panchina dove c'è Immobile recuperato dopo l'infortunio muscolare di Reggio Emilia. In attacco fiducia al tridente leggero Pedro-Anderson-Zaccagni, coppia centrale difensiva sempre Romagnoli-Casale. ...