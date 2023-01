La kafkiana metamorfosi del Milan di Pioli In caduta libera | nel silenzio della società

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, ilsi trovò trasformato in un enorme insetto. Lacreatura ditramuta il solito Sassuolino nella s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ladella creatura di Pioli tramuta il solito Sassuolino nella scarpa in un mostruoso macigno dilagante in ogni dove, nelle facce allibite più che disperate dei 70mila di San Siro.- "Unarispetto a domenica scorsa - afferma coach Gian Luca Colussi - . Mi sento di chiedere scusa al pubblico per questa brutta prestazione. Non ce lo aspettavamo: ...

Contro il Sassuolo arriva un'altra sconfitta e cinque gol subiti. I rossoneri hanno hanno sempre faticato molto a “gestire la sconfitta”, sono incapaci di soffrire. Mentre ai calciatori vengono meno g ...