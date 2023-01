La Juve si sta lasciando andare | i giocatori non reagiscono più Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Il lavoro duro di Allegri sarà alzare un argine alle penalizzazioni che lantus si infligge da sé, perché è una squadra che si sta”. Emanuele Gamba commenta, su, la sconfitta dellantus contro il Monza. Una punizione auto-inflitta in un momento già pessimo di suo, in campo e fuori. Allegri, alla vigilia, aveva provato a far ragionare il gruppo come se i 15 punti di penalizzazione oggi sarebbero stati restituiti, ma alla fine si è dovuto arrendere di fronte alla classifica e anzi, nel post partita, ha esortato i suoi a guardare quei desolanti 23 punti che sono segnati accanto alla voce. Lasembra apatica.scrive: “ladà l’idea di non sapere proprio cosa pensare, non ha né ...