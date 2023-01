(Di lunedì 30 gennaio 2023) Non vinceva da fine ottobre lantus, che per un pomeriggio si è trovata addirittura fuori dalla zona playoff. Colpa di un digiuno lungo cinque partite, fatto di tre sconfitte (Roma, ...

Poi il rilancio decisivo della, che batte la concorrenza e lo porta a Torino. È la sua ... arriva il raddoppio di Misitano, bomber dell'U18 (10 gol in 14 gare) alla sua prima rete in, ...Del Piero: l'addio allae l'esperienza in Australia . Alessandro Del Piero: i numeri di una ... I primi passi in maglia bianconera li muove nella squadraallenata da Cuccureddu vincendo ...

Juve Primavera, Montero show col Milan: poker al Vismara, Mancini trascinatore Tuttosport

Juve Primavera, Montero: "Ho rivisto la mia squadra, ora ho una speranza" Tuttosport

La Juve Primavera si rialza con le sue stelle: poker al Milan La Gazzetta dello Sport

Milan-Juve Primavera, le PAGELLE: Mancini decisivo, Yildiz prezioso e Citi... | ilbianconero.com ilBianconero

Milan Juve Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca Juventus News 24

"La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso".Paolo Montero, allenatore della Juve Primavera, ha parlato dopo il successo contro il Milan. Le sue dichiarazioni Ai canali ufficiali bianconeri, Paolo Montero ha commentato la vittoria della Juve ...