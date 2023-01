In modo particolare si cerca la carta 'che non sarebbe dovuta esistere' - come emerso dalle intercettazioni tra Cesare Gabasio (capo dell'ufficio legale) e il ds Cherubini - che riguarda ..."La Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni nei termini previsti". Ricevute le motivazioni da parte della Corte federale d'appello, la Juventus ...

La Juve annuncia ricorso al Coni: "Motivazioni viziate da illogicità e infondatezza" La Gazzetta dello Sport

Plusvalenze, ecco le motivazioni. Ma la Juve annuncia ricorso Qui News Pisa

La Juve annuncia ricorso: “In motivazioni illogicità e infondatezza” Cronaca Qui

Juve in fase di smantellamento, Allegri annuncia: “Venduto McKennie” napolipiu.com

McKennie al Leeds, lunedì le visite mediche - Sportmediaset Sport Mediaset

"La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso".La Juve risponde con una nota alle motivazioni per la penalizzazione e annuncia ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto ...