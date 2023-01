La dinastia scozzese

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La stable dei Gallus, formata attualmente da Joe Coffey, Mark Coffey e Wolfgang. Una delle stable più importanti della federazione fin dalla loro nascita a NXT UK, brand ormai chiuso e che come saprete sarà sostituito a breve da NXT Europe, con un trio tutto britannico. Dal 2018 al 2022 sono stati infatti parte di NXT UK dove hanno conquistato nel 2019 i loro primi titoli nella federazione, cioè gli NXT UK Tag Team Championship facendo un regno molto importante di ben 497 giorni. Poi anche Mark Coffey in singolo ha avuto delle soddisfazioni, è stato anche NXT UK Heritage Champion e ha perso una grande occasione nel luglio del 2022 in un match valevole per l’NXT UK Championship contro Ilja Dragunov. Insomma un trio molto affiatato quello dei Gallus, grande tecnica e potenza in una sola stable. Come stavo dicendo il loro periodo di quasi quattro anni nel brand britannico ha ...