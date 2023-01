La confessione di Levante | Ho sofferto di depressione post partum

ha raccontato dell'ansia per la prossima avventura Sanremese, dove sarà in gara, e di come ha vissuto gli ultimi mesi: "Sono diventata madre e tutto è cambiato ha detto anche se ...Intenso, struggente, unasul rapporto padre - figlio che è ricordo di una perdita e ... L'aggettivo: MALINCONICAVivo La cantautrice siciliana conquista con un up - tempo che è un'...

"Canterò il mio sogno erotico". la confessione di Levante che ... Il Fatto di Catania

Sanremo 2023: tutti i vip che si sfidano a colpi di cover Yahoo

Sanremo 2023, Amadeus annuncia i duetti e i titoli delle cover: ecco ... Rumors

Calendario 2023 del Parco Valle Lambro tra territorio e letteratura Il Cittadino di Monza e Brianza

Al Valencia non basta Cavani, la Real Sociedad scavalca l'Atletico Corriere dello Sport

Intervistata da Grazia, Levante ha raccontato del momento difficile che ha vissuto lo scorso anno dopo la nascita di Alma Futura, al centro del brano che porterà al prossimo Festival di Sanremo, Vivo ...Levante ha parlato di aver sofferto di depressione post-partum, tematica che affronterà anche nel brano con cui è in gara a Sanremo 2023 ...