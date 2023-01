La conduttrice ha tenuto nascosta la nascina della nipotina

Infatti, nel corso degli anni ha sempresotto chiave la sua vita privata, Ben lontano dal ... Ladi Pomeriggio5 poi conferma di essere single. Ora è pronta a tornare a teatro. 'Dopo ...Barbara D'Urso è nonna, l'intervista a Verissimo: "L'honascosto per mesi per un motivo serio". Laparla della nipotina con L'articolo Barbara D'Urso diventa nonna: "Non l'ho detto prima per un motivo serio" proviene da True ...

Barbara D'Urso a Verissimo: «Sono diventata nonna. L'ho tenuto segreto, i miei figli mi chiedono di non parlar ilmattino.it

Barbara d'Urso fidanzata Cosa ha detto a Verissimo sul flirt con ... Tvpertutti

Barbara d'Urso smentisce il gossip su Briatore: "È un amico" Novella 2000

Michelle Hunziker in nero, Aurora Ramazzotti col maxi bomber: la ... Stile e Trend Fanpage

Boomerissima: Amadeus e Corona fanno impazzire il pubblico Today.it

Barbara D'Urso è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice si apre a parlare per la prima volta dei suoi due figli Giammauro ed Emanuele, di 37 e 35 anni.Javier Rigau, l’uomo che sostiene di essere il vedovante o di Gina Lollobrigida, racconta il presunto incontro in ospedale una settimana prima ...