La Cina accusa gli Usa per l’invasione russa | “Hanno innescato loro la crisi in Ucraina”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Pechino – Il ministero degli Esteri cinese punta il dito contro gli Stati Uniti perdell’, sostenendo che Washington ha creato le condizioni cheportato alla guerra e condannando le forniture di armi a Kiev, responsabili di aver alimentato il conflitto. “Gli Stati Uniti sono quelli chelae il principale fattore che l’ha alimentata:continuato a vendere armi pesanti e armi d’assalto all’, cosa che ha solo prolungato e intensificato il conflitto”, ha dichiarato ai giornalisti Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese. Le sue dichiarazioni sono giunte in risposta a una domanda sulle accuse americane secondo cui le società cinesi ...

La- ha chiarito - 'non starà seduta a guardare gli Stati Uniti danneggiare i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi'. La portavoce del ministero degli Esteri cinese ha anche ...La- ha chiarito - "non starà seduta a guardare gli Stati Uniti danneggiare i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi". La portavoce del ministero degli Esteri cinese ha anche ...

Più volte neutrale nelle risoluzioni Onu che condannavano la Russia per l’invasione dell’Ucraina, né contro Putin né a supporto della sua decisione di far partire una guerra contro uno stato sovrano, ...Per la portavoce del ministero degli Esteri cinese Washington ha creato le condizioni che hanno portato alla guerra.