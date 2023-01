La Ciliegia di Bracigliano è Igp | ufficializzata l’iscrizione nel registro Ue

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ladiè ufficialmente iscritta neleuropeo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. La pubblicazione è avvenuta oggi, 30.01.2023, sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. L26 del 30.01.2023. “Una vittoria del territorio – afferma Francesco Gioia, presidente del GAL Terra è Vita – per la quale il GAL Terra è Vita ha lavorato intensamente finanziando e sostenendo l’intero iter procedurale. Adesso, però, non ci culliamo sugli allori e siamo già pronti a fare in modo che il marchio non sia solo la celebrazione di un lavoro svolto, ma il punto di inizio per aumentare il valore dei produttori di cui dovrà beneficiarne l’intera comunità”. Per questo motivo il GAL Terra è Vita, con il supporto di Confagricoltura e dell’Ente certificatore CSQA, sta investendo nell’apertura di uno ...