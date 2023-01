La Basilicata dice ' sì' a cani e gatti in corsia

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI -, ma qualunque animale sia considerato d'affezione, avranno accesso alle strutture sanitarie della. Non solo le aree esterne, ma anche quelle interne comuni e addirittura nei reparti di degenza. Le linee di indirizzo per l'accesso sono state approvate, su proposta dell'assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli. "Un documento molto atteso - ha spiegato l'assessore Fanelli - che ha lo scopo di armonizzare, su base regionale, le procedure di accesso degli animali di affezione, in particolare, nelle strutture sanitarie regionali, per assicurare la continuità della relazione empatica-affettiva tra i pazienti e i loro amici a 4 zampe e garantire risposte integrate ai bisogni del malato, fermo restando la prioritaria tutela del ...