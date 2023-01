Kim e Meret si incartano come quelli che alla cassa non riescono ad aprire le buste

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Trattenemmo il fiato per minuti, il petto col gelo intorno era di un fuoco intenso. Bruciava la gola al tonfo di un momento di sconforto. Tanta fu l’aria ingabbiata che al suo mancino l’urlo divenne lirica: Don Giovanni . Pronti via Kim esipeggio degli uominiche nonadla busta. Alex ma ch’è fatto? Ma hai visto a Rui Patricio? Pare Federico Fashion Style. Sulla tela dell’incanto, Kvarangelo parabola una psu cui si posa il petto, il ginocchio, il piede senza mai toccare terra , della gioia del calcio: Victor, la morte degli atei. Credo in un solo sogno, il nostro. Svetta, soffre, tiene colpi, scaccia i nemici, suona l’rme. È il Maschio Angioino, Kim è il Maschio Angioino. Alex Magno oramai riceve ...