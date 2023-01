(Di lunedì 30 gennaio 2023) Guerra in Ucraina non si ferma nemmeno in pieno inverno. L 'Ucraina ha smentito oggi che le truppe russe stessero avanzando, come sostiene, vicino alla città di, nuovo punto caldo sul ...

Guerra in Ucraina non si ferma nemmeno in pieno inverno. L 'Ucraina ha smentito oggi che le truppe russe stessero avanzando, come sostiene Mosca, vicino alla città di Vuhledar , nuovo punto caldo sul ...Leggi anche Italia - Francia, Difesaaccordo su acquisto missili Aster - 30 Stando alla ... nel quale non si fa menzione di una possibile consegna di alcuni missili all'Ucraina, conche ...

Kiev smentisce Mosca: “Vuhledar sta resistendo agli attacchi russi” Globalist.it

Kiev: bombe russe a Kherson, colpito l'ospedale: 3 morti. Missile su condominio a Kharkiv, un morto RaiNews

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 29 gennaio. Attacco ... la Repubblica

Russia, le news sulla guerra di oggi 29 febbraio La Stampa

Mosca annuncia la conquista della città di Soledar, ma Kiev smentisce - Austin: elogi all'Italia per la continua assistenza alla sicurezza di Kiev - Austin: elogi all'Italia per la continua assistenza alla sicurezza di Kiev RaiNews

Yevguen Ierine, portavoce dell'esercito ucraino responsabile dell'area, ha riferito che i russi nella zona non hanno sfondato.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Cina: Usa fermino invio di armi, pensino a negoziati. LIVE ...