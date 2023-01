Kiev pressa sul boicottaggio internazionale della Russia

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’Ucraina boicotterà le Olimpiadi di Parigi 2024 se il Comitato Olimpico(Cio) non accetterà la richiesta di escluderee Bielodai Giochi. L’annuncio, che suona quasi come una minaccia, arriva direttamente dal ministro dello Sport di, Vadym Guttsait. “Per l’intera comunità sportiva ucraina si tratta di una questione di principio. In questo InsideOver.