Kenny Omega | “Mi sto ancora riprendendo da i miei ultimi due match”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dopo il ritorno dalla sospensione,è stato inarrestabile. Lui e gli Young Bucks sono tornati a Full Gear per sfidare i Death Triangle per gli AEW Trios Championship in alcuni dei migliori incontri trio di sempre. In quel periodo,ha anche lanciato una sfida a Will Ospreay per l’IWGP United States Championship.si è imposto in un brutale laddercon i Buck contro il Death Triangle e ha sconfitto Will Ospreay a NJPW Wrestle Kingdom 17 in quello che è considerato il secondo incontro più seguito di tutti i tempi in NJPW e ne è uscito con due nuovi titoli in suo possesso. Dal ladderche ha avuto luogo a Dynamite un paio di settimane fa,è stato assente dagli show AEW. Da allora non ha più lottato e ...