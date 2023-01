Juventus | motivazioni Corte d’Appello | “Libro nero di Paratici devastante per lealtà sportiva”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tra ledella sentenza contro lanel caso plusvalenze, lafederale cita in maniera esplicita il “” di Fabio. Un documento che viene considerato “sul piano della” dal momento che non è stato rinnegato o disconosciuto dalla società bianconera. Entrando nel particolare, si legge come ilfosse stato preparato da Federico Cherubini come documento da utilizzare conin occasione della discussione per il proprio rinnovo contrattuale. Cherubini era quindi pronto a mettere sul tavolo della trattativa le “differenze di vedute” tra i due, conche agiva ...