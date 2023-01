Juventus | le motivazioni della sentenza | “illecito grave e ripetuto”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono state pubblicate sledel processo sulle cd. plusvalenze fittizie. Il 20 gennaio la Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello, accogliendo in parte il ricorsoProcura Federale sulla revocazione parzialedecisioneCorte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, ha sanzionato lacon 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, ...