Juventus | le motivazioni dei 15 punti di penalizzazione | “Illecito grave e ripetuto Inevitabile alterazione del risultato sportivo”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La valutazione del singolo valore degli scambi è superata, ormai secondaria, rispetto a “comportamenti” ritenuti “scorretti” nonché “sistematici e ripetuti” che hanno provocato “effetti” sul bilancio attraverso la “ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni” di mercato. È sostanzialmente maturata così ladi 15della, con la Corte d’Appello federale della Figc convintasi che il “libro nero FP” redatto dal direttoreFederico Cherubini rappresenti una prova granitica, insieme alla mole di intercettazioni e documentazione dell’inchiesta della procura di Torino, di un “modus operandi” che viola l’articolo 4 del Codice di giustizia della Figc sulla lealtà e probità sportiva. Elementi che invece mancano per tutti gli altri dirigenti delle 8 ...