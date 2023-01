Juventus | «le intercettazioni telefoniche costituiscono | del tutto legittimamente | materiale probatorio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d’Appello della Federcalcio spiega perché sono state respinte le eccezioni della. Infondata e? anche l’eccezione svolta dalla difesa della FCS.p.A. a proposito della inammissibilita? per tardivita? del ricorso in revocazione della Procura federale. Anzi, la FCS.p.A. ha segnalato come anomala la circostanza che la comunicazione di trasmissione della documentazione della Procura della Repubblica di Torino fosse avvenuta solo in data 24.11.2022. Una simile trasmissione e? pero? documentata e risulta da apposito timbro seguito dalla sottoscrizione di tre magistrati della Procura della Repubblica di Torino. I dubbi della FCS.p.A., in argomento, appaiono oggettivamente fuor di luogo. La documentazione ritenuta rilevante ...