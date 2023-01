Juventus | individuato un nome nuovo per la difesa | è il post Bonucci

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La, per il prossimo anno, sembra aver trovato un difensore che potrebbe rappresentare il. Ecco di chi si tratta. Una situazione, quella del mercato, in costante evoluzione; la, prima di capire se potrà muoversi in estate, dovrà aspettare il discorso relativo al processo che ha già portato una penalizzazione di quindici punti. LaPresseI bianconeri sperano ovviamente in una sentenza positiva per permettere alla squadra di muoversi nel migliore dei modi sul mercato e rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Tra i ruoli su cui intervenire troviamo, senza ombra di dubbio, la; con questo 3-5-2, infatti, laha bisogno di uncentrale che possa alzare il livello di un reparto che ha vissuto di alti e bassi in questa fase ...