Juventus | ecco le prossime tappe del processo plusvalenze e delle altre inchieste in corso

(Di lunedì 30 gennaio 2023) I “comportamenti” dei dirigenti della, secondo la Corte federale d’appello della Figc, sono stati “scorretti” nonché “sistematici e ripetuti” e hanno provocato “effetti” sul bilancio attraverso la “ricerca artificiale dicome obiettivo e non come effettooperazioni” di mercato. Da qui, in base all’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, la penalizzazione di 15 punti inflitta al club bianconero. E ora? Il collegio presieduto dal giudice Torsello ha rigettato in toto le questioni procedurali che aveva posto la difesa della società, che adesso ha però la possibilità di riprovarci di fronte a un nuovo “tribunale”.lepossibilidella vicendae deglie ...

Allegri perde il polacco per i prossimi appuntamenti. Intanto la società piazza un colpo di mercato per il futuro: dalla Pistoiese arriva il 17enne Di ...'Da esso - continua la sentenza - si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico - finanziaria della FCS.p. A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 ("come siamo ...

Stangata Juventus, ecco le motivazioni della penalizzazione: «Illecito sportivo prolungato e consapevole». La leggo.it

TMW - Juventus, ecco Di Biase: il talento della Pistoiese al JMedical per le visite mediche TUTTO mercato WEB

Juventus, ecco le motivazioni della sentenza Tuttosport

Penalizzazione Juventus: ecco le motivazioni della sentenza e perché gli altri club sono stati prosciolti Virgilio Notizie

Juventus, ecco le motivazioni della penalizzazione: "Illecito grave, ripetuto e prolungato" Voce Giallo Rossa

Trentasei pagine sono servite alla Corte federale d'appello della Federcalcio per spiegare per le motivazioni della sentenza che hanno inflitto il-15 alla Juventus sul caso ...Quest’anno sembra non esserci fine al peggio, ogni volta che si pensa di aver trovato una strada diversa, nuova o di ripresa la Juventus di Allegri ci ricasca e il Monza batte per la ...