Juventus | Di Maria verso l’addio a fine stagione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Angel Diè destinato a lasciare laal termine della. Tutti i dettagli sul suo futuro Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,alladi Angel Diè sempre più probabile. L’argentino è concentrato sul presente, ma non ha rassicurato sulla sua permanenza in estate. Diaveva firmato infatti un accordo di un solo anno, lasciandosi quindi la possibilità di liberarsi a giugno per tornare al Rosario Central. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... atteso da tutti per il suo grande ritorno (e forse proprio quello di cui lae lo Stadium ... se Disi fosse sentito anche solo vagamente dentro la squadra e non un accessorio elegante ...TORINO " Monza bestia nera dellain questo campionato. Dopo aver vinto nella gara di andata per 1 - 0 all'U - Power Stadium, ... Da una palla persa a centrocampo da Diè arrivato al 39 il ...

Di Maria dopo Juventus-Monza: "Difficile restare concentrati. È strano..." Tuttosport

Pagelle Juventus-Monza: Di Maria incompiuto, Paredes buio pesto, Danilo distratto Corriere della Sera

Non solo Di Maria, Paredes e Rabiot: i top in bilico che la Juve rischia di non potersi permettere La Gazzetta dello Sport

Juve, Di Maria fa il mea culpa Corriere dello Sport

Juventus, Di Maria: "Situazione strana, difficile restare concentrati. Ma niente scuse" TUTTO mercato WEB

Il ko con il Monza fa male soprattutto alla classifica e il turnover è diventato un lusso che i bianconeri non possono permettersi ...Così finisce male per la Juventus, perché se alle smanie punitive della giustizia sportiva si aggiunge l’autolesionismo agonistico, il rischio di una catastrofe sportiva si profila sul già tempestoso ...