Juvemania | Allegri | ma che fai? Ma almeno la Juve comincia a fare cassa

Una di queste è sicuramente la permanenza di Massimilianosulla panchina della Juve. L'allenatore bianconero, certo di non aver alcun tipo di rinforzo dal mercato né nell'immediato né molto ...... se confermata Aspetterà i nuovi filoni di inchiesta Si esprimerà già da subito Un senso di profonda incertezza è destinato a regnare in casa bianconera nell'immediato doveresta per ...

Juvemania: Allegri, ma che scelte hai fatto stavolta Ciao McKennie ... Calciomercato.com

Juvemania: Allegri, Chiesa mai più terzino! Ma giocando così si ... Calciomercato.com

Juvemania: Allegri come Maifredi con Chiesa terzino, Bremer ... Calciomercato.com

Juvemania: reazione da uomini, Allegri è una certezza. Può portare ... Calciomercato.com

Juvemania: 4 stelle fanno arrabbiare i tifosi, ma sono indispensabili ... Calciomercato.com

In un altro momento staremmo qui a commentare una gara spettacolare, piena di colpi di scena, esaltando le giocate tecniche e le emozioni di tutta la sfida. Parleremmo di partita magnifica ed evidenzi ...Su Gazzetta: "Juve, finalmente Chiesa". L’attaccante non segnava da più di un anno, Di Maria dà qualità. Ma tutta la squadra è ringiovanita con Soulé, Iling Junior, Fagioli e Miretti. Senza arroganza, ...