Juve Stabia | UFFICIALE | Pochesci è il nuovo allenatore

(Di lunedì 30 gennaio 2023) "La S.S.comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sandro. Entrano a far parte dello staff...

Si cercava un leader, e domenica lalo ha trovato. E' senza ombra di dubbio Daniele Altobelli il nuovo trascinatore della squadra dei fratelli Langella. Centocampista, poi difensore centrale con Colucci, poi di nuovo a metà ...Commenta per primo Leonardo Colucci si è dimesso dall'incarico di allenatore della( serie C ), che ha già scelto il nuovo tecnico: Sandro Pochesci , ieri in tribuna.

NOTIZIA TC - Juve Stabia, il Vicenza ci prova per Altobelli Tutto C

GazSport: "Colucci lascia la Juve Stabia. C'è il girone B: Reggiana fuori" Tutto C

Juve Stabia, Altobelli prende per mano i gialloblù: «Questo è un gruppo unito» ilmattino.it

La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sandro Pochesci. Entrano a far parte dello staff delle Vespe anche Giacomo Cofano, Preparatore Atletico, e i ...Nuovo allenatore per la Juve Stabia dopo le dimissioni di Leonardo Colucci: la panchina è stata affidata a Sandro Pochesci ...