Juve Stabia | scelto il nuovo allenatore | in panchina arriva Sandro Pochesci

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a. Entrano a far parte dello staff delle Vespe anche Giacomo Cofano, Preparatore Atletico, e i collaboratori Fabrizio Durante e Daniele Persico., perfezionato il contratto questa mattina, ha già diretto il primo allenamento. Il mister ha nel suo curriculum anche Ternana, in serie B, Viterbese, Olbia, Casertana, Bisceglie e Carpi L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si cercava un leader, e domenica lalo ha trovato. E' senza ombra di dubbio Daniele Altobelli il nuovo trascinatore della squadra dei fratelli Langella. Centocampista, poi difensore centrale con Colucci, poi di nuovo a metà ...Commenta per primo Leonardo Colucci si è dimesso dall'incarico di allenatore della( serie C ), che ha già scelto il nuovo tecnico: Sandro Pochesci , ieri in tribuna.

La Juve Stabia ufficializza Pochesci Metropolisweb

Juve Stabia, Altobelli prende per mano i gialloblù: «Questo è un gruppo unito» ilmattino.it

NOTIZIA TC - Juve Stabia, il Vicenza ci prova per Altobelli Tutto C

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Le voci dei protagonisti, le ufficialità di mercato e tanto altro su TuttoC.com: di seguito le notizie più importanti della mattinata. UFFICIALE - Virtus ...