Juve | Milik lesione muscolare | tra 2 settimane nuovi test

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali al J Medical cui si è sottoposto Arkadiuszdurante in mattinata. "Hanno evidenziato unadi medio grado del muscolo semimembranoso della ...

Laritrova Vlahovic ma perdeper un lungo periodo e di conseguenza resta a corto di attaccanti ancora per un po'. Il polacco si è fermato nel corso del match con il Monza, ha provato a ...Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali al J Medical cui si è sottoposto Arkadiuszdurante in mattinata. "Hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra" fa sapere la Juventus in una nota ufficiale. "Tra 2 settimane sarà ...

Milik, la Juve lo perderà per un po’ Tutto Juve

Juventus col fiato sospeso: oggi esami clinici per Milik Fantacalcio ®

Per Milik lesione di medio grado. Verso uno stop di 5-6 settimane La Gazzetta dello Sport

Juventus, Milik infortunato: l'esito degli esami VIDEO Tuttosport

LIVE TJ - Comunicato Juve: lesione di medio grado per Milik, tra due settimane sarà rivalutato Tutto Juve

Arkadiusz Milik è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tra ...[themoneytizer id=”99064-6] La Juventus, a seguito dell’infortunio di Milik accusato ieri, ha comunicato le sue condizioni escludendolo, di fatto, anche per la gara contro la Lazio in programma per q ...