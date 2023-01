Juve | la nota UFFICIALE | 'Motivazioni illogiche | carenti ed infondate | confermiamo il ricorso'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) In relazione alledella sentenza della Corte Federale d'Appello, che ha inflitto una penalizzazione di -15 punti in classifica...

La disfunzione olfattoria (OD),anche come anosmia o iposmia, ovvero la perdita o riduzione dell'olfatto, è uno degli effetti a ... se batteteo Milan"Hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra" fa sapere la Juventus in unaufficiale. "Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per ...

Juve, nota del club dopo le motivazioni sul -15: "Documento viziato da evidente illogicità" TUTTO mercato WEB

Motivazioni sentenza, la nota della Juventus: "Documento viziato da ... Goal.com

Diretta Juve, uscite le motivazioni sulla sentenza plusvalenze: il motivo della penalizzazione -15 LIVE Corriere dello Sport

Juventus, la nota è ufficiale: le condizioni di Milik. Allegri nei guai JMania

Juve, infortunio Milik: ecco i tempi di recupero Corriere dello Sport

Tra le tante prove a carico della Juventus in merito all'inchiesta plusvalenze ci sono anche alcune fatture modificate a penna dai dirigenti bianconeri ...Una fattura corretta a penna. Le accuse alla Juventus vanno ben oltre le "semplici plusvalenze" e riguardano anche alcune modifiche realizzate in corsa. C'è un'operazione ...