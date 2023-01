Juve | il futuro di Di Maria sempre più in bilico

Lanon dovrebbe mai avere stagioni così, ma passano gli anni e forse sta passando anche il ... 'Da febbraio prezzi in calo' 30 Gennaio Sport Inter, Skriniar ha rivelato il suo30 Gennaio ..., Napoli e Roma alla finestra . La Juventus pensa soprattutto a cedere in queste ore, ma un nome accostato ai bianconeri per ilè quello di Henrichs , terzino destro del Lipsia. Il Napoli, ...

Juve, Riccio per il futuro: l'idolo Bonucci e le chiamate di Allegri Tuttosport

Calamai su Tmw: “Allegri non può essere né il presente né il futuro della Juve” Tutto Juve

Bargiggia: "Se Elkann ha deciso di affidare la Juve del futuro ad Allegri è meglio allora che la... Tutto Juve

Di Maria e la decisione sul futuro: “C’è una cosa che ho notato alla Juve” Corriere dello Sport

Futuro Zidane, la Juve rimane la favorita: le altre soluzioni ilBianconero

Il giovanissimo Gianmarco Di Base è il colpo per il futuro della Juventus: arriva dalla Pistoiese, in Serie D, visite mediche e firma per il 2005 ...Juventus Next Gen, nuovo rinforzo in arrivo. I bianconeri hanno chiuso il colpo Gianmarco Di Biase. L'attaccante, classe 2005, proviene dalla Pistoiese, dove resterà in prestito fino alla fine della s ...