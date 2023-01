Juve | corsa salvezza ? Allegri trema | chi perde per un mese e mezzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Se davvero, come ha detto Massimiliano, lantus deve pensare allae poi a tutto il resto, l'infortunio di Arek Milik non è pioggia, ma grandine su una Signora alle prese con la psicosi-inchieste. Al clamoroso ko 2-0 in casa contro il Monza si aggiunge infatti l'assenza non proprio breve del centravanti polacco, arrivato in estate come ripiego e cambio di Vlahovic e rivelatosi, vuoi per la crisi del giovane serbo vuoi per il rendimento deprimente dei bianconeri, come una delle poche sicurezze in mano al tecnico. Milik ha riportato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, rilevata dagli accertamenti radiologici presso il J-Medical di Torino. "Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero", spiega il comunicato della ...