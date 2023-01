Jones e Dowe trascinano il Banco di Sardegna Sassari nel dominante successo contro la Carpegna Prosciutto Pesaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ildisi impone nettamente nel posticipo della 17ª giornatala. I padroni di casa partono forte con(22 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) a creare dal palleggio e a segnare da tre punti assieme a un efficiente(19 punti, 5 rimbalzi), replicando ai fade-away di Cheatham (15 punti e 5 rimbalzi) e Charalampopoulos (11-9). Successivamente, Kruslin (12 punti) realizza due bombe in transizione e, assieme a Bendzius (14 punti), firma il primo allungo sul +8Kravic e compagni (19-11). Al termine del quarto, Gentile (11 punti e 4 assist) segna da lontano e in penetrazione e la Dinamo, trascinata pure da un super, firma il +11 ma ...

... Chessa, Raspino e Gentile hanno traghettato il Banco nel 2° quarto , dimostrando di essere un esempio in campo per spirito e voglia di lottare,e Kruslin hanno scavato il solco con le ...Grandi partite pere Gentile, Chessa determinante, 6 uomini in doppia cifra, il Banco gioca 40' di alto livello e spazza via la Vuelle. 17/24 da 3 punti e 137 di valutazione LE ...

Sassari fa la voce grossa: Pesaro travolta Basketinside

Partita straordinaria per la Dinamo Sassari che domina Pesaro e vince 110-74 S&H Magazine

LIVE LBA - Dinamo: una pioggia di canestri annichilisce la Vuelle Pesaro Pianetabasket.com

Dominio assoluto di Sassari contro una Vuelle irriconoscibile. 110 ... Vivere Pesaro

La Virtus Bologna risponde alla vittoria dell'Olimpia Milano: piegata ... Eurosport IT

TagsDinamoÈ una Dinamo napoleonica che può passare dall’altare alla polvere nel giro di due partite, anche se la risposta data contro Pesaro è ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...