Jet da combattimento all’Ucraina | la Germania chiude | Macron no In Polonia 4% del Pil all’esercito

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Berlino in una direzione, Parigi (forse) in quella opposta. Traballa l’asse franco-tedesco sulle forme del sostengo militare, e in particolare sui caccia, gli aerei darichiesti da Volodymyr Zelensky, insieme ai missili a lungo raggio. «È ostinato che si tenga questo dibattito che va invece condotto in maniera razionale», ha detto Olaf Scholz da Santiago del Cile. Il cancelliere tedesco era stato chiaro fin da subito: «Non ci saranno consegne di jet daa Kiev», aveva detto dopo l’annuncio dei Panzer al Paese invaso. Posizione ribadita anche dalla sua portavoce secondo la quale «non sono in gioco» i caccia da inviare a Kiev. Come riporta Dpa, oggi pomeriggio pure il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, ha messo un punto sulla vicenda: «Il cancelliere ha già detto tutto quello che ci ...