Jet all’Ucraina Le reticenze tedesche e le possibilità statunitensi

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha detto in un’intervista a Politico che l’Ucraina si aspetta di ricevere aerei da combattimento dall’Occidente molto presto. Si (ri)accende dunque il dibattito sulla fornitura di questo tipo di armamenti nella lotta contro l’invasione russa. Il primo ministro sfrutta il momento propizio dopo lo sblocco dell’impasse sulla consegna dei carri armati Leopard 2. E insiste sul fatto che la consegna degli aerei dovrebbe avvenire presto per dare ai piloti almeno sei mesi per l’addestramento. Diversi Paesi hanno fatto pressioni sin dall’inizio dell’invasione perché si fornissero jet a Kiev, su tutti i Baltici e la Polonia. Leerano le stesse che hanno accompagnato la diatriba sui missili Himars e poi sui Leopard: timore di provocare eccessivamente la Russia e questioni sull’addestramento necessario. Come riportato su queste ...