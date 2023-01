Iva Zanicchi fuori controllo a “Domenica In” | “Nell’amplesso…”

L'ospitata diha fatto calare il gelo in studio. La cantante, accusando Amadeus di aver mancato nel non creare al Festival un trio di cantanti italiane, si è lasciata scappare una ...Ospite di Mara Venier a Domenica in , nella puntata del 29 gennaio,, ha fatto delle battute imbarazzanti. Tanto che il regista Pino Strabioli , che era anche lui tra gli invitati del programma di Rai Uno ha cercato in tutti i modi di contenerla. La ...

Iva Zanicchi: "Mina è morta". Gelo a Domenica In Today.it

Sanremo, l'appello di Iva Zanicchi: "Amadeus, tra gli ospiti manca una donna, della mia età ci son rimasta so… la Repubblica

Iva Zanicchi fuori controllo: "Stavi con la famosa cantante, ma nell'amplesso la facevi cantare". Gelo a Domenica In Today.it

Iva Zanicchi crea il gelo a Domenica In: le battute su Ornella Vanoni e Mina Gossipblog

“Mina è morta”: gaffe di Iva Zanicchi a Domenica In. E in studio cala il gelo TPI

Iva Zanicchi ha fatto alcune battute sulle colleghe Ornella Vanoni, Mina e Patty Pravo che hanno creato il gelo in studio. Iva Zanicchi è finita ancora una volta sulla graticola per il suo sense of ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...