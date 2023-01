Italvolley | Mazzanti | “A maggio scioglieremo il nodo Egonu A Sanremo sarà autentica”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il commissario della Nazionale italiana femminile di volley, Davide, è tornato a parlare del possibile ritorno in squadra di Paola, reduce dal duro sfogo al termine dell’ultima edizione del Mondiale: “Quello legato a Paolauncheavanti. C’è accordo di non parlare di convocazioni. Tutto quello che uscirà si saprà a”. Nel frattempo la giocatrice azzurraimpegnata in altre vesti come co-conduttrice di una serata dell’imminente Festival di: “Non l’ho sentita, ma Paola ha tanti talenti e sa gestire tanti palcoscenici in modo autentico. Dirà le cose in modo molto netto, come lei è”. SportFace.