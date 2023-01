(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) –hanno concordato di fabbricare 700supplementari, riflettendo il comune desiderio di “modernizzare e sostenere le loro capacità di difesa antiaerea terrestre e navale”. Lo rende noto un comunicato del ministero francese delle Forze armate citato da France 24. Stando alla nota, diffusa tre giorni dopo l’incontro a Roma tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il suo omologo francese, Sebastien Lecornu, a fine dicembre è stato notificato al gruppo franco-no Eurosam (Mbda e Thales) “un contratto per la produzione di quasi 700”. “Questo ordine riguarda diverse versioni di questo missile unico in Europa”, precisa il ministero, citando gli15 e30 B1 oltre ...

Un laureato STEM su due, almeno in, non rispetta i requisiti di esperienza e formativi per ... Insi registra una carenza del - 25%, dato corrispondente ad Olanda, Belgio e Portogallo. ...Segue il traffico proveniente dal Regno Unito (14,41%), dalla(12,97%), dagli Stati Uniti (12,79%) e dalla Spagna (9,37%). Il sentiment legato al turismo inmostra valori estremamente ...

Accordo per inviare 700 missili in Ucraina tra Italia e Francia, ma la Difesa smentisce Fanpage

Italia-Francia, Parigi: "Accordo per 700 missili Aster" Adnkronos

"Accordo Italia-Francia sui missili all'Ucraina": il ministero smentisce EuropaToday

Il video dimostrativo del sistema di difesa aerea Samp/T che Italia e Francia invieranno a Kiev RaiNews

Italia-Francia, Difesa smentisce accordo su acquisto missili Aster-30 Adnkronos

"Abbiamo predisposto un documento di lavoro" per una soluzione comune in Ue. Il ministro al Consiglio agricoltura ne ha parlato con gli omologhi di Grecia e Portogallo "per avere una posizione comune ...(Adnkronos) – Francia e Italia hanno concordato di fabbricare 700 missili Aster supplementari, riflettendo il comune desiderio di “modernizzare e sostenere le loro capacità di difesa antiaerea terrest ...