Iran | sempre più religiosi legati al regime contro la repressione di piazza | “Punizioni e condanne inique Lo scopo è creare terrore”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Che la rivolta in corso ormai da cinque mesi nella Repubblica Islamica d’non fosse una rivolta “la religione” lo si era già capito nelle primissime settimane. In seguito alla morte di Mahsa Amini, ragazza proveniente da una famiglia di etnia curda e tradizionalista, inerano scese sin da subito decine di migliaia di persone in almeno una ventina di città: una buona parte di esse erano donne e una porzione rilevante di esse indossano il chador, un tipo di velo che innon è obbligatorio e che di norma segnala l’appartenenza a famiglie conservatrici. Che non fosse una rivoltai chierici in quanto tali, simboli incarnati del sistema politico vigente, lo si era poi intuito dai timidi ma crescenti appelli sparsila violenza del...

... quasida sola. O passare il tempo in compagnia del Tiepolo, era la fine del mondo. La sera ... A corredo una selezione dei suoi principali reportage fotografici dedicati alla Spagna,, ...I video che escono dall'dicono altro, così come appare evidente che gli attacchi sono stati molto più numerosi e hanno preso di mira diverse fabbriche dei pasdaran, tenendoconto che le ...

Iran, sempre più religiosi legati al regime contro la repressione di piazza: “Punizioni e condanne… Il Fatto Quotidiano

Iran, attacco con droni a Isfahan. Ministero della Difesa: "Sventato" Sky Tg24

Iran, raid delle spie infiltrate a Teheran per bloccare le armi alla Russia la Repubblica

Iran, attacco con droni a sito militare di Isfahan QUOTIDIANO NAZIONALE

In Iran sono sempre più numerose le donne che non indossano il velo Euronews Italiano

Che la rivolta in corso ormai da cinque mesi nella Repubblica Islamica d’Iran non fosse una rivolta “contro la religione” lo si era già capito nelle primissime settimane. In seguito alla morte di Mahs ...L'Iran brucia. Non solo per le proteste della popolazione che da mesi proseguono contro il brutale regime, ma anche per gli attacchi con i droni ad alcune fabbriche militari e per ...