Iran | il calciatore simbolo Mehdi Taremi | “Chiedo il rilascio dei prigionieri”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Torna ad alzare la voce iliano. L’attaccante del Porto e della nazionale dell’, ha chiesto ildi tutte le persone arrestate durante le proteste antigovernative degli ultimi mesi. “Comeiano,ildeiarrestati e imprigionati in questi recenti eventi” scrive su Instagram l’atleta, come riporta Bbc Persian, in riferimento alle manifestazioni esplose lo scorso settembre dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Secondo l’agenzia degli attivistiiani per i diritti umani Hrana, da quando le ...