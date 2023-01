(Di lunedì 30 gennaio 2023), il nuovo thriller distopico con Stefano Accorsi diretto da Alberto Mascia, arriva insu Amazona partire dal 30 gennaio 2023., il nuovo thriller distopico con Stefano Accorsi diretto da Alberto Mascia, arriva insu Amazona partire dal 30 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio. La pellicola è ambientata in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo: l'ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile, almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati ...

Nel cast di, un film prodotto da Ascent Film e Nightswim in collaborazione con AmazonVideo e Rai Cinema, oltre ad Accorsi figurano anche Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea ...... i migliori film di Gennaio 2023 LAMBORGHINI " THE MAN BEHIND THE LEGEND " 19 gennaio UN MATRIMONIO ESPLOSIVO " 27 gennaio LUPIN III VS OCCHI DI GATTO " 27 gennaio" 28 gennaioVideo:...

Ipersonnia, su Prime Video in streaming da oggi Movieplayer

Ipersonnia: annunciata la data d'uscita su Prime Video dello sci-fi con Stefano Accorsi Everyeye Cinema

Ipersonnia, il sci-fi italiano con Stefano Accorsi dal 30 gennaio su Prime Video ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Ipersonnia, il film con Stefano Accorsi in esclusiva su Prime Video ... MEDIATIME NETWORK

Novità in streaming, tutti i film e le serie tv della settimana Ciak Magazine

Ipersonnia, il nuovo thriller distopico con Stefano Accorsi diretto da Alberto Mascia, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 30 gennaio 2023.Il nuovo thriller italiano, Ipersonnia, diretto da Alberto Mascia con Stefano Accorsi protagonista. Dal 30 gennaio disponibile su Primevideo.