Io | carabiniere ferito dagli anarchici Che rabbia le proteste sul 41 bis

... ha avuto luogo in Torre Santa Susanna la cerimonia di commemorazione delMedaglia d'... Fatto segno a proditoria azione di fuoco, sebbene mortalmente, reagiva con l'arma in dotazione ...... vengono uccisi Licia Ansaloni , titolare dell'esercizio, e Pietro Capolungo ,in ... due operai senegalesi, mentre un terzo, Madiaw Diaw , viene. Come l'attacco al campo nomadi, ...

Napoli, non si ferma all'alt con lo scooter e travolge carabiniere: feriti ... Fanpage.it

Napoli, carabiniere investito al posto di blocco: finisce a terra anche lo scooter, il conducente in ospedale ilmattino.it

Napoli, non si ferma a posto di blocco investe carabiniere: 18enne piantonato in ospedale QUOTIDIANO NAZIONALE

Scontri Paganese-Casertana, arrestati 9 ultras: Rissa e ... Fanpage.it

La guerra di Pagani: carabiniere ferito da fendente, due ultras casertani all’ospedale. Pugno duro del Viminale Edizione Caserta

Stefano Sindona aveva 42 anni quando gli esplose tra le mani il pacco bomba anarchico inviato presso la caserma di viale Libia a Roma dove prestava servizio ...Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Verrayes a seguito di un incidente stradale. Una persona è rimasta intrappolata nell'abitacolo di un'auto che si è ribaltata su un fianco ...